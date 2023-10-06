Обжаловать проверку помогут «Госуслуги»

Предписания, выданные предприятиям по итогам профилактических мероприятий, можно будет обжаловать через специальную подсистему на портале госуслуг. Соответствующее постановление приняло правительство.

«До сих пор подача жалобы была возможна только при указании учетного номера проверки или другого контрольного мероприятия. Теперь при обжаловании предписания, выданного, например, в ходе профилактического визита, от которого нельзя отказаться, можно указать учетный номер такого визита или номер предписания. Сервис гарантирует прозрачность хода рассмотрения обращений и позволяет отслеживать его в режиме реального времени», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Также новое постановление закрепляет продление ограничения на проверки и другие контрольные мероприятия на территории новых регионов до 2026 г. Ранее такие ограничения действовали до 2024 г., отметили в кабмине.

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