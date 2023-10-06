В Приморье взяли изготовителей поддельной «сайры»

Полицейские Приморского края ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированных рыбных консервов. По данным правоохранителей, указанную на банках сайру подменяли более дешевой сардиной-иваси.

Из незаконного оборота изъяли 18 тыс. жестяных банок общей стоимостью свыше 2,5 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД России.

Отмечено, что проведенное исследование подтвердило подмену сырья. Трое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews