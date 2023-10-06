Озера Тюменской области ждут аквафермеров

В Тюменской области на торги выставили 21 озерный участок для пастбищной аквакультуры, стартовая цена самого дорогого превышает 500 тыс. рублей. Заявки принимаются до 7 ноября.

Аукцион проводит Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, рыбоводные участки расположены на озерах в 12 муниципальных районах области. Площадь РВУ — от 14 га до 630 га. Начальные цены лотов варьируются от 11,2 тыс. до 504 тыс. рублей.

Торги планируется провести 16 ноября в Тюмени. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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