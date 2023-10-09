Ученые взяли на карандаш китов и дельфинов Охотского моря

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО собрали информацию о состоянии запасов морских млекопитающих в Охотском море. Полученные данные помогли оценить численность китообразных.

На заседании биологической секции ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО представили коллегам подробный рейсовый отчет о результатах научно-исследовательских работ по учету морских млекопитающих. Экспедиция проходила в северо-восточной части Охотского моря с августа по сентябрь на НИС «Владимир Сафонов».

Специалисты занимались визуальным наблюдением за составом и численностью встреченных группировок морских млекопитающих, фиксировали биологические параметры объектов изучения.

Работы выполнялись по методике Научного комитета Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC), рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В результате специалисты учли 698 особей морских млекопитающих. Из крупных китов отмечены финвал (доля в общем количестве учтенных животных — 8%); горбатый кит (2,7%), японский гладкий кит (2,6%), кашалот (1,6%).

Также учтены белокрылая морская свинья различных подвидов (52,9% от всех визуально зафиксированных морских млекопитающих), тихоокеанский белобокий дельфин (24,2%), косатка (3,3%), малый полосатик (2%) и сивуч (0,7%).

Участники экспедиции сделали более 700 фотографий и сняли 20 видео, анализ которых позволил им предварительно идентифицировать 26 китов.

На основе актуальных сведений специалисты оценили численность китообразных в Охотском море, структурировали данные о встречаемости этих морских млекопитающих при различных показателях поверхностной температуры воды.

По расчетным данным (2015-2023 гг.), численность белокрылой морской свиньи оценивается в 137 тыс. особей, косатки — 2,4 тыс. особей, малого полосатика — 4 тыс. особей, финвала — 3,5 тыс. особей, кашалота — 0,25 тыс. особей. Численность японского гладкого кита, по оценкам ученых, составляет 0,5 тыс. особей; горбатого кита — 0,7 тыс. особей.

Аналитический обзор материалов, собранных учеными ТИНРО во время морской экспедиции, будет опубликован и представлен на заседании Научного комитета IWC.

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