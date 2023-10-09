Комиссия подвела итог большого квотного аукциона

С 5 по 6 октября в Москве прошел аукцион по продаже долей квот вылова в трех бассейнах — Дальневосточном, Волжско-Каспийском и Западном. Опубликован протокол торгов.

Росрыболовство провело очередной аукцион по продаже долей квот вылова в морских водах, то есть объемов для промышленного рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Дальний Восток

Доли квоты вылова наваги в Южно-Курильской зоне решила приобрести камчатская компания «Росрыбфлот».

Лучшее ценовое предложение за право добывать камбал в Северо-Охотоморской подзоне, согласно протоколу торгов, было у компании «Торгпромус» (Магаданская область). Камбал в Камчатско-Курильской подзоне — у компании «Кристалл Плюс» (Камчатка). Победителем по лоту, предусматривающему долю квоты вылова камбал в Южно-Курильской зоне, признается Рыбокомбинат «Островной» (Сахалинская область).

Самую большую сумму за право добывать минтая Восточно-Сахалинской подзоны предложила ПБТФ, кукумарию подзоны Приморье — «Узон» (Камчатский край), треску подзоны Приморье — «Гамма» (Сахалинская область). Победителем по доле квоты трески в Западно-Камчатской подзоне становится «Росрыбфлот», трески Петропавловско-Командорской подзоны — «Маркуз» (Камчатский край). «Росрыбфлот» также приобрел долю квоты командорского кальмара в Южно-Курильской зоне, терпугов в Северо-Курильской зоне.

Волго-Каспий

Лучшее ценовое предложение по доле квоты судака в Каспийском море у предприятия «Каспий-Сулак» (Дагестан). За право осваивать щуку на Каспии больше всего предложил «Каспрыбфлот» (Астраханская область). Победитель торгов за долю квоты вылова пресноводного сома в Каспийском море также стала эта компания.

Балтика

Доли квоты вылова трески в Балтийском море приобретают ИП Мишин Н.В. (Калининград), компания «Петротрал» (Ленинградская область), «Исида-Плюс» и ПРК «Зодиак» (Калининградская область). Лучшее ценовое предложение по доле квоты салаки — у «Добровольца» (Калининградская область). Победителем по лоту, включающему долю квоты речной камбалы, стал «Петротрал», по судаку в Финском заливе — ИП Добрякова М.В. (Санкт-Петербург).

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