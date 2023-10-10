Росрыболовство отмечает позитив по экспорту и переработке уловов

Экспорт отечественной рыбной продукции за три квартала 2023 г. (без учета торговли вне зоны действия таможни) составил порядка 1,6 млн тонн — на 7% выше уровня прошлого года. Об этом сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные ФТС.

В стоимостном выражении поставки принесли 4,1 млрд долларов, отмечают в федеральном агентстве.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, основные статьи экспорта рыбной продукции в январе-сентябре составили мороженая рыба — 1,227 млн тонн (+8%); рыбное филе и мясо рыбы, включая фарш, — 169 тыс. тонн; мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов — 112 тыс. тонн (+17%); ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные — 83 тыс. тонн (+29%).

Импорт рыбной продукции за три квартала составил 439 тыс. тонн. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2022 г. В стоимостном выражении рыбы и морепродуктов ввезено на 1,9 млрд долларов.

По оперативным данным Росстата, производство рыбопродукции в январе-августе составило порядка 3,1 млн тонн — на 12% выше уровня прошлого года.

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