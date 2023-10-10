Колымскую реку хотят задействовать для рыбалки по путевкам

В Магаданской области на конкурс выставили участок для организации любительской рыбалки на реке Большая Гарманда. Заявки можно подавать до 14 ноября.

Торги организует Охотское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно конкурсной документации, участок площадью 68 га расположен в районе поселка Эвенск. Протяженность РЛУ — 2,5 км от устья реки.

Для участников, которые ранее занимались организацией любительского рыболовства, критериями станут количество выданных путевок, стоимость профильных объектов инфраструктуры, средняя численность работников в прошлом году.

Для новичков учтут предложенную ими плату за участок, бизнес-план по созданию инфраструктуры и предполагаемое число работников на конкурсном участке.

Рассмотреть заявки планируется 11 декабря, подвести итоги торгов — 22 декабря. С победителем заключат договор на 20 лет.

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