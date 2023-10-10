Калининград поддержит своих рыбоводов грантами

В Калининградской области объявлен конкурс на получение господдержки для реализации проектов по выращиванию ценных и особо ценных видов рыб. Заявки принимаются до 9 ноября.

Организатором выступает региональное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно объявлению о конкурсном отборе, гранты предоставляются на разработку проектной документации, приобретение, монтаж, строительство, реконструкцию рыбоводной и другой необходимой инфраструктуры. А также на приобретение рыбопосадочного материала, специализированного транспорта и на другие цели.

Размер гранта не должен превышать 50 млн рублей и покрывать более 90% затрат на реализацию проекта. На господдержку могут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся рыбоводством и обязующиеся вести деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта.

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