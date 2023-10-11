Уловы России продолжают обгонять прошлогодний уровень

К 9 октября объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,3 млн тонн. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Дальневосточном бассейне вылов увеличился на 16,8% к уровню прошлого года и достиг 3,3 млн тонн, отмечает Росрыболовство со ссылкой на данные ЦСМС. На промысле минтая поймано более 1,7 млн тонн (+73 тыс. тонн). Сельди освоено 284,5 тыс. тонн, камбалы — 69,3 тыс. тонн, трески — 98,6 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В Северном бассейне рыбаки выловили 384 тыс. тонн ВБР. В том числе 223 тыс. тонн трески, 64 тыс. тонн пикши (+2,6 тыс. тонн), 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем добычи вырос на 8,8% по сравнению с результатом на отчетную дату 2023 г. — до 61 тыс. тонн. Уловы шпрота превысили 32 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн), балтийской сельди поймали 20,4 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне освоили 62,7 тыс. тонн — на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 24,8 тыс. тонн пришлось на кильку (+6,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне наловили 32 тыс. тонн, в том числе 8,5 тыс. тонн хамсы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности более 440 тыс. тонн ВБР. Это почти на 8% выше уровня 2022 г.

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