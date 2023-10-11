Новости
Вопрос о необходимости пересмотра нормативов по мышьяку в рыбопродукции подняла делегация Мурманской области на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы Совфеда

Совфед рекомендует дедлайн для мышьяка

Сенаторы предложили установить конкретные сроки для решения вопроса с нормированием мышьяка в рыбной продукции. Вопрос о необходимости пересмотра нормативов подняла делегация Мурманской области в рамках дней субъекта в Совете Федерации.

Ситуация в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области обсуждалась 10 октября на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. По словам замглавы региона Ольги Кузнецовой, после закрытия части экспортных направлений рыбопромышленные компании Северного бассейна не смогли перенаправить свою продукцию для насыщения внутреннего рынка, в том числе из-за российских требований, ограничивающих содержание мышьяка в рыбе и морепродуктах 5 мг/кг.

«Такая продукция не может быть поставлена в магазины, на рынки и в целом в Российскую Федерацию», — отметила вице-губернатор. Она указала, что сейчас измеряется общее содержание мышьяка в рыбной продукции, без разграничения на его органическую и неорганическую формы.

«Соответственно, наши рыбаки сталкиваются с ограничениями. Уже есть случаи изъятия продукции при проведении анализа. Так как проводится анализ на общее содержание мышьяка, при его превышении весь объем этой продукции изымается из оборота», — пожаловалась Ольга Кузнецова. Как сообщает корреспондент Fishnews, чтобы устранить эти барьеры, регион предлагает пересмотреть нормативы по содержанию мышьяка в продукции из водных биоресурсов.

Минсельхоз также считает, что нормативы по мышьяку пора корректировать, выразил точку зрения регулятора статс-секретарь — заместитель министра Максим Увайдов. Он напомнил о результатах деятельности рабочей группы по проблеме мышьяка, созданной при Росрыболовстве. «Есть и заключение науки. Сегодня, на мой взгляд, уже собран пакет документов, обоснований, чтобы принимать такое решение», — заключил представитель Минсельхоза.

Однако Роспотребнадзор с позицией министерства не согласен. Замруководителя ведомства Ирина Брагина рассказала, что методы раздельного контроля форм мышьяка очень сложны, затратны и предполагают использование таких приборов, которых в России буквально единицы. По ее словам, если сейчас стоимость исследования на мышьяк составляет от 800 до 1300 рублей, то по новому методу тесты обошлись бы примерно в 30–35 тыс. рублей, при этом метод еще даже не разработан.

«Научно-исследовательские институты Росрыболовства проводят эту работу, но до конца года результат еще получен не будет. Поэтому мы, пока нет такого метода и не проведены межлабораторные сравнительные испытания, подходим к этому вопросу достаточно осторожно, — заявила замглавы Роспотребнадзора. — Нужно продолжить эту работу».

Первый зампредседателя комитета Сергей Митин уточнил, что метод определения неорганического мышьяка в рыбе и рыбной продукции уже разработан Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи. В ближайшие полгода центр планирует его аккредитовать и провести аттестацию методики.

Поскольку процедура внесения изменений в технический регламент ЕАЭС, а именно этим документом определяется нормирование мышьяка, занимает много времени, сенатор предложил заниматься этой работой параллельно. Пока ФИЦ питания и биотехнологии утверждает методику, Роспотребнадзор может готовить документы по корректировке техрегламента для последующей передачи в Минэкономразвития, которое отвечает за работу на площадке ЕАЭС.

«Я настоятельно предлагаю включить это прямо со сроками исполнения в постановление Совета Федерации, потому что мы три года уже бьемся, крутимся вокруг этого, — высказал мнение Сергей Митин. — Дорога установлена, надо идти по ней, решать этот вопрос».

Председатель комитета Александр Двойных согласился, что надо обозначить конкретные сроки завершения этой работы. «Понятно, что нужна четкая позиция институтов питания, которые должны подтвердить безопасность данной продукции и природного мышьяка в рыбе, — отметил он. — Но при этом мы, как представители органов государственной власти, исполнительной и законодательной, должны установить определенные временные границы».

По словам Александра Двойных, проблему с нормированием мышьяка поднимают многие рыбодобывающие предприятия. «Это вопросы инвестиционного климата и качества работы рыбаков, когда они будут думать, изымут у них эту рыбу или не изымут. Это добавляет нестабильности в отрасли», — предупредил сенатор.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: мурманскроспотребнадзорросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Все материалы

Интервью

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Руслан РУМЯНЦЕВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Руслан РУМЯНЦЕВ

В работе портов должны произойти позитивные перемены

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ, руководитель отряда морской биологии в экспедиции Никита СЕЛИВЁРСТОВ. Фото предоставлено Институтом Мирового океана ДВФУ

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ

Никита СЕЛИВЁРСТОВ

Авачинская губа за полвека обеднела бентосом и заилилась

Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА

Директор компании «Тройка»

Юлия БЕЛИКОВА

Приморский лосось — особенный

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Непрерывное развитие — залог успеха на рынке

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

Курс навстречу рыбакам

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.