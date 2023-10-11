Совфед рекомендует дедлайн для мышьяка

Сенаторы предложили установить конкретные сроки для решения вопроса с нормированием мышьяка в рыбной продукции. Вопрос о необходимости пересмотра нормативов подняла делегация Мурманской области в рамках дней субъекта в Совете Федерации.

Ситуация в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области обсуждалась 10 октября на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. По словам замглавы региона Ольги Кузнецовой, после закрытия части экспортных направлений рыбопромышленные компании Северного бассейна не смогли перенаправить свою продукцию для насыщения внутреннего рынка, в том числе из-за российских требований, ограничивающих содержание мышьяка в рыбе и морепродуктах 5 мг/кг.

«Такая продукция не может быть поставлена в магазины, на рынки и в целом в Российскую Федерацию», — отметила вице-губернатор. Она указала, что сейчас измеряется общее содержание мышьяка в рыбной продукции, без разграничения на его органическую и неорганическую формы.

«Соответственно, наши рыбаки сталкиваются с ограничениями. Уже есть случаи изъятия продукции при проведении анализа. Так как проводится анализ на общее содержание мышьяка, при его превышении весь объем этой продукции изымается из оборота», — пожаловалась Ольга Кузнецова. Как сообщает корреспондент Fishnews, чтобы устранить эти барьеры, регион предлагает пересмотреть нормативы по содержанию мышьяка в продукции из водных биоресурсов.

Минсельхоз также считает, что нормативы по мышьяку пора корректировать, выразил точку зрения регулятора статс-секретарь — заместитель министра Максим Увайдов. Он напомнил о результатах деятельности рабочей группы по проблеме мышьяка, созданной при Росрыболовстве. «Есть и заключение науки. Сегодня, на мой взгляд, уже собран пакет документов, обоснований, чтобы принимать такое решение», — заключил представитель Минсельхоза.

Однако Роспотребнадзор с позицией министерства не согласен. Замруководителя ведомства Ирина Брагина рассказала, что методы раздельного контроля форм мышьяка очень сложны, затратны и предполагают использование таких приборов, которых в России буквально единицы. По ее словам, если сейчас стоимость исследования на мышьяк составляет от 800 до 1300 рублей, то по новому методу тесты обошлись бы примерно в 30–35 тыс. рублей, при этом метод еще даже не разработан.

«Научно-исследовательские институты Росрыболовства проводят эту работу, но до конца года результат еще получен не будет. Поэтому мы, пока нет такого метода и не проведены межлабораторные сравнительные испытания, подходим к этому вопросу достаточно осторожно, — заявила замглавы Роспотребнадзора. — Нужно продолжить эту работу».

Первый зампредседателя комитета Сергей Митин уточнил, что метод определения неорганического мышьяка в рыбе и рыбной продукции уже разработан Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи. В ближайшие полгода центр планирует его аккредитовать и провести аттестацию методики.

Поскольку процедура внесения изменений в технический регламент ЕАЭС, а именно этим документом определяется нормирование мышьяка, занимает много времени, сенатор предложил заниматься этой работой параллельно. Пока ФИЦ питания и биотехнологии утверждает методику, Роспотребнадзор может готовить документы по корректировке техрегламента для последующей передачи в Минэкономразвития, которое отвечает за работу на площадке ЕАЭС.

«Я настоятельно предлагаю включить это прямо со сроками исполнения в постановление Совета Федерации, потому что мы три года уже бьемся, крутимся вокруг этого, — высказал мнение Сергей Митин. — Дорога установлена, надо идти по ней, решать этот вопрос».

Председатель комитета Александр Двойных согласился, что надо обозначить конкретные сроки завершения этой работы. «Понятно, что нужна четкая позиция институтов питания, которые должны подтвердить безопасность данной продукции и природного мышьяка в рыбе, — отметил он. — Но при этом мы, как представители органов государственной власти, исполнительной и законодательной, должны установить определенные временные границы».

По словам Александра Двойных, проблему с нормированием мышьяка поднимают многие рыбодобывающие предприятия. «Это вопросы инвестиционного климата и качества работы рыбаков, когда они будут думать, изымут у них эту рыбу или не изымут. Это добавляет нестабильности в отрасли», — предупредил сенатор.

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