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Предложения Мурманской области о проведении эксперимента по реализации уловов рыбаков-любителей представили на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы Совфеда

Мурманчане просят допустить любительские уловы на рынок

Мурманская область предлагает разрешить продажу любительских уловов жителям поселков Териберка и Ура-Губа. О формате эксперимента замглавы региона Ольга Кузнецова рассказала на заседании профильного комитета Совета Федерации.

Предложения Мурманской области о проведении эксперимента по реализации уловов рыбаков-любителей замгубернатора Ольга Кузнецова представила на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Правом продавать рыбу, пойманную для личного пользования, предлагается наделить граждан, проживающих в поселках Териберка и Ура-Губа на берегу Баренцева моря. «Это для тех жителей, которые не менее трех лет прописаны на этой территории к началу эксперимента», — подчеркнула представитель региона.

По ее словам, механизм обеспечения прослеживаемости такой рыбной продукции проработан и не вызывает возражений со стороны ФСБ. Желающие продать свои уловы будут обращаться в пограничные органы для составления акта осмотра. Затем сведения о продукции вносятся в ветеринарную информационную систему, дополняются информацией о ветсанэкспертизе. После оформления ветеринарных документов на транспортировку рыба доставляется в места продажи, которыми, по мнению руководства области, могут служить ярмарки, рынки либо объекты общественного питания.

Годовой объем водных биоресурсов, который можно выловить в таком режиме, предлагается ограничить пятью тоннами на человека. Как сообщает корреспондент Fishnews, эксперимент рассчитан на пять лет и призван не только насытить свежей рыбой локальный рынок, но и обеспечить занятость жителей прибрежных поселений, исторически занимавшихся рыбным промыслом.

«Мы в принципе концептуально не возражаем», — изложил сенаторам позицию Минсельхоза статс-секретарь — заместитель министра Максим Увайдов. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов добавил, что ряд разногласий по законопроекту был снят в процессе его разработки.

«Поэтому если юридически пройдет такая концепция, то мы считаем, что это будет интересный эксперимент. И, возможно, он будет распространен на другие субъекты», — заявил замглавы федерального агентства.

Категорически против инициативы мурманчан высказался член СФ от Камчатского края Борис Невзоров. Он заявил о негативном опыте Камчатки, где схожий режим рыболовства, по его словам, привел к подрыву запасов терпуга и трески в прибрежной зоне. По мнению сенатора, эксперимент станет удобным прикрытием для браконьеров.

Председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что опыт Камчатки стоит рассмотреть и взвесить все риски, но вопрос о том, «как вовлекать частный производственный потенциал в хозяйственный оборот», тоже нужно решать.

По итогам обсуждения комитет предложил верхней палате рекомендовать правительству рассмотреть вопрос о проведении эксперимента по продаже уловов любительского рыболовства на территории Мурманской области.

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Fishnews

  • Предложения Мурманской области о проведении эксперимента по реализации уловов рыбаков-любителей представили на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы Совфеда
  • Заместитель губернатора Мурманской области Ольга КУЗНЕЦОВА. Фото пресс-службы Совфеда
  • Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Максим УВАЙДОВ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Член Совфеда от Камчатского края Борис НЕВЗОРОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр ДВОЙНЫХ. Фото пресс-службы Совфеда
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