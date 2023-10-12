Иваси солирует на пелагической путине

По данным отраслевой системы мониторинга, вылов сардины-иваси на Дальнем Востоке превысил 250 тыс. тонн. Это более половины объема, рекомендованного наукой к добыче в текущем году.

В ходе пелагической путины дальневосточные предприятия к 10 октября освоили 252 тыс. тонн сардины-иваси, что на 84% выше уровня 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Отмечено, что промысел скумбрии складывается гораздо менее успешно.

По информации федерального агентства, в этом году отраслевая наука рекомендовала к добыче в прикурильских водах российской исключительной экономической зоны 485 тыс. тонн иваси, 250 тыс. тонн скумбрии и 90 тыс. тонн сайры.

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