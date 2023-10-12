Таиланд проверил российских поставщиков артемии

Делегация таиландских специалистов проинспектировала предприятия в Алтайском крае, заинтересованные в поставках цист артемии на рынок азиатской страны. Такая проверка — необходимый элемент для обеспечения экспорта.

Представители департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда проинспектировали два предприятия по производству цист артемии в период со 2 по 6 октября.

Порядок ввоза такой продукции в Таиланд в связи с обновлением законодательства королевства изменился, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Сейчас экспорт возможен только с предприятий, прошедших инспекцию со стороны департамента рыболовства. Отгрузка может осуществляться в течение трех лет с даты аттестации производителя иностранным компетентным ведомством.

В рамках визита в Россию зарубежные специалисты также провели оценку заготовки цист артемии на озерах. Эксперты обратили внимание на необходимость исследований этой продукции при экспорте в Таиланд по ряду патогенов: синдром белых пятен, инфекционный мионекроз, болезнь белого хвоста, микроспоридиоз, острый гепатопанкреатический некроз.

Обновленные требования Таиланда с переводом на русский язык опубликованы в разделе «Экспорт/импорт – Таиланд – Экспорт – Ветеринарные требования» на сайте Россельхознадзора, отметили в ведомстве.

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