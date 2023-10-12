Росприроднадзор: бороться нужно не с пластиком, а с пластиковым загрязнением

Замглавы Росприроднадзора Татьяна Кузнецова озвучила позицию ведомства относительно подготовки международного юридически обязательного договора по борьбе с загрязнением пластиком. Работа над документом ведется под эгидой ООН.

В марте 2022 г. на пятой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (ЮНЕА-5.2) была принята резолюция 5/14 о разработке международного юридически обязательного документа по борьбе с загрязнением пластиком, в том числе в морской среде.

Для подготовки соглашения был созван Межправительственный переговорный комитет (МПК). Он начал свою работу во второй половине 2022 г. с намерением завершить переговоры к концу 2024 г. Представители Росприроднадзора в составе российской делегации принимают участие в деятельности МПК, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

На прошедшей в Санкт-Петербурге конференции «Влияние микропластика на здоровье и окружающую среду: научные исследования» заместитель руководителя Росприроднадзора Татьяна Кузнецова рассказала о подготовке документа.

По ее словам, бороться нужно не с самим пластиком, а с пластиковым загрязнением. При этом замена пластмассовых изделий на аналоги должна проходить без потери качества и возможного ущерба здоровью и окружающей среде, промышленной и продовольственной безопасности.

Татьяна Кузнецова обратила внимание, что в разрабатываемом договоре недопустима дискриминация пластика по отношению ко всем другим материалам с точки зрения оценки воздействия на здоровье человека, окружающую среду и климат. А в случае предложения альтернатив пластиковым изделиям должны быть представлены всесторонние сравнительные оценки экологических рисков от их применения по сравнению с пластиковыми аналогами.

«Считаем, что бороться нужно с трудно перерабатываемыми или не перерабатываемыми отходами», — отметили в Росприроднадзоре.

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