ПИНРО собрал информацию по атлантическим окуням и палтусу

Представитель Полярного филиала ВНИРО провел наблюдения на промысле синекорого палтуса и морских окуней в районе регулирования НАФО в Северо-Западной Атлантике.

Главный специалист ПИНРО Сергей Сидоров работал на рыболовном траулере «Мелькарт-3», сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Выполнены ихтиологические исследования в микрорайонах Сент-Джонс, Флемиш-Кап и Южный Ньюфаунленд.

Сделано 205 донных тралений, идентифицировано 30 видов рыб. Промерено 21590 экземпляров, проанализированы питание 2900 особей.

Также в ходе промысла проводились исследования биологического состояния прочих гидробионтов, паразитологические, метеорологические изыскания, собирались данные по распределению морских млекопитающих.

Результаты используют для уточнения состояния запасов синекорого палтуса и морских окуней в районе регулирования НАФО и разработки прогнозов различной заблаговременности.

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