Нынешний сентябрь стал особенно «рыбным» для ДВЖД

В сентябре из Приморского края по железной дороге отправлено 76 тыс. тонн рыбной продукции. Это на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Сентябрьская перевозка рыбы и морепродуктов в контейнерах составила 59 тыс. тонн (+20,6%), сообщили Fishnews в пресс-службе ДВЖД.

По ее информации, всего за девять месяцев с начала года по железной дороге из Приморского края было отправлено 548 тыс. тонн рыбной продукции (+2,3% к аналогичному периоду 2022 г.).

Отмечено, что основной объем рыбной продукции в прошлом месяце отгружен грузополучателям Московской области (27 тыс. тонн), Урала (21 тыс. тонн) и Сибири (21 тыс. тонн).

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