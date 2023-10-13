Минсельхоз готовит ориентиры для контроля безопасности рыбацких судов

Министерство сельского хозяйства представило проект приказа об индикаторах риска нарушения требований безопасности работы промысловых судов — такие ориентиры необходимы для организации госконтроля.

Готовящийся документ размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что разработка индикаторов риска нарушений предусмотрена федеральным законом о государственном контроле. Это соответствие или отклонение от параметров контроля, которое само по себе не является нарушением, но с высокой вероятностью говорит о нарушениях и угрозе причинения вреда, ущерба. Индикаторы риска используются для принятия решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия.

В проекте приказа Минсельхоза для госконтроля безопасности промыслового флота предложено два ориентира. Это, первое, получение Росрыболовством (его территориальными управлениями) информации об инцидентах, аварийных случаях, авариях с судами в течение года в отношении определенного судовладельца. И второе, получение Росрыболовством (его территориальными органами) информации о двух в течение полугода случаях отказа в выдаче капитаном (или капитанами) морского порта (или портов) Российской Федерации разрешения на выход судна в связи с его недостатками, создающими угрозу безопасности плавания, жизни или здоровью находящихся на борту людей либо угрозу причинения ущерба морской среде.

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