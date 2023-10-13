Саудовская Аравия пополнила список поставщиков морепродуктов из России

Россельхознадзор сообщил о расширении списка предприятий и судов, с которых рыба и морепродукты могут отправляться в Саудовскую Аравию. Работа по развитию возможностей для экспорта будет продолжена, заявили в ведомстве.

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии расширило перечень утвержденных для экспорта рыбы и морепродуктов российских судов. Возможность поставок получил еще один краболов.

В настоящее время 41 российское предприятие и судно включены в перечни для поставок переработанной и непереработанной рыбопродукции в королевство, сообщили Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства.

«Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в Саудовскую Аравию», — подчеркнули в федеральной службе.

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