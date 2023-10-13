«Морские огороды» Приморья заселили ценными беспозвоночными

Марикультурщики Приморского края к концу сентября высадили на участки для выращивания более 20 млн штук спата гребешка и 1,7 млн экземпляров молоди трепанга. Товарного размера они достигнут только через несколько лет.

Статистику по марикультурным хозяйствам представило Приморское теруправление Росрыболовства. За январь — сентябрь на участки марифермеры выпустили 20,1 млн штук молоди приморского гребешка и 1,7 млн штук молоди дальневосточного трепанга, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Урожай с «морских огородов» можно будет снять через три-четыре года, когда гидробионты достигнут товарного размера.

В ФАР напомнили, что трепанг и гребешок относятся к особо ценным видам. На внутренний и внешний рынки эти морепродукты Приморья легально поступают только с аквакультурных предприятий.

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