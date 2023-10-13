Тонкости экспорта обсудят в Приморье

17 октября во Владивостоке пройдет открытое заседание клуба экспортеров Приморского края. Среди вопросов, которые планируется рассмотреть на встрече, — страхование экспортных контрактов и особенности расчета в национальных валютах.

Центр поддержки экспорта Приморского края (структурное подразделение центра «Мой Бизнес») 17 октября проведет во Владивостоке открытое заседание клуба экспортеров.

На круглом столе будут представлены возможности страхования поступления платежей (выручки) по экспортным контрактам; особенности расчетов в национальных валютах; экспортные направления деятельности резидентов свободного порта Владивосток.

Действующие экспортеры Приморского края поделятся своим опытом выхода на внешние рынки. Также будет представлен каталог экспортеров региона. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте краевого центра «Мой бизнес», сообщает корреспондент Fishnews.

Встреча будет проходить в очном формате. Участие бесплатное, но нужно пройти регистрацию: форма доступна на сайте.

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