Депутаты решили внести уточнения в закон о ветеринарии

Группа депутатов Госдумы предложила внести поправки в закон о ветеринарии. Парламентарии посчитали, что нужно уточнить формулировки по получению ветеринарно-сопроводительных документов.

Законопроект «О внесении изменений в статью 2.3 закона РФ «О ветеринарии» размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается установить четкие понятия «в целях исключения неверного трактования положений, касающихся порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов», говорится в пояснительной записке к проекту.

Парламентарии считают, что надо указать, в чем именно заключается процесс оформления ВСД — внесение в формы документов информации, в том числе о подконтрольном товаре и его владельце.

Предлагается уточнить, какие разделы должен содержать порядок электронной ветеринарной сертификации: виды ветеринарно-сопроводительных документов, перечень ошибок, совершаемых при оформлении, процедура завершения оформления (гашение или аннулирование ВСД).

В конкретизации, по мнению авторов законопроекта, нуждаются полномочия профильного федерального ведомства по утверждению форм ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде и на бумажном носителе. Сформулированы и другие поправки.

Депутаты предложили, чтобы в случае принятия закон вступил в силу с 1 сентября 2024 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews