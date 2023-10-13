Под Новосибирском ищут виновника в массовом заморе окуня

Полиция расследует уголовное дело о загрязнении Бердского залива — места впадения реки Бердь в Новосибирское водохранилище на Оби. В результате экологического бедствия погибло более 11 тыс. особей окуня.

Расследование полиции Бердска находится на контроле прокуратуры Новосибирской области, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал ведомства. Личность загрязнителя пока не установлена.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, причинившее существенный вред рыбным запасам). Отмечается, что затраты на реабилитационные мероприятия превысили 86 тыс. рублей.

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