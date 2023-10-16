В Приморье «прокачают» кетовый ЛРЗ

Приморское теруправление Росрыболовства согласовало пакет проектной документации по реконструкции частного лососевого рыбоводного завода. ЛРЗ расположен на реке Маргаритовке в Ольгинском муниципальном округе.

Согласно проектным материалам, цель реконструкции — организация предприятия по искусственному разведению молоди кеты. Предполагается обеспечить современный уровень технологических процессов на всех стадиях развития рыбы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, планируемая мощность предприятия после реконструкции — 15 млн штук молоди кеты в год. Продолжительность работ должна составить 24 месяца.

Проект реконструкции получил положительное заключение теруправления Росрыболовства. В рамках компенсационных мероприятий предусмотрен выпуск свыше 19 тыс. экземпляров молоди кеты.

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