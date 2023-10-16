Об особенностях лососевой путины рассказали в Магаданской области

Итоги лососевой путины в Магаданской области подвели на заседании регионального правительства. По данным областного департамента рыбного хозяйства, общий вылов составил 15 тыс. тонн. Это рекордный показатель, отметили в ведомстве.

Первоначальный прогноз по вылову составлял более 16 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов. Подходы кеты оказались выше прогнозируемых, и область получила «добавку» в 500 тонн этого вида лососей.

Путина для КМНС и любителей

Сначала лов открылся для представителей коренных малочисленных народов Севера и рыбаков-любителей: путина для них стартовала с 24 июня.

В нынешнем году для традиционного рыболовства было выделено 365 тонн лососей — на 40 тонн больше, чем в предыдущем году, рассказали Fishnews в департаменте рыбного хозяйства Магаданской области. Кроме того, северо-эвенским оленеводам дополнительно были выделены объемы для заготовки юколы, определены для этого места лова. Трем родовым община, добывающим лосося на рыболовных участках, дополнительно было выделено 105 тонн.

Для организации любительского рыболовства открылись 17 участков. Нынешний год оказался рекордным по посещению этих мест поклонниками рыбалки. При этом выросло число тех, кто использовал спиннинг, обратили внимание в областной администрации.

Промысел предприятий

Рыбопромышленники приступили к промыслу 30 июня. Основные объемы добычи лосося были выделены на рыболовные участки, расположенные в заливе Шелихова. В результате здесь поймано 11 378 тонн тихоокеанских лососей, или 80% от всего добытого промысловиками объема. В Тауйской губе освоено 2 739 тонн.

Общий вылов горбуши составил 12 576 тонн, кеты — 1 470 тонн. Нерки рыбаки поймали 16 тонн, кижуча — 58 тонн. Путина продолжается только по гольцам — до 23 октября. По оперативным сведениям, этой рыбы поймано 142 тонны.

Рыбоводный результат

Год отметился еще одним знаменательным событием, обратили внимание в департаменте. Впервые в Магаданской области частные рыбоводные хозяйства получили возврат от осуществления пастбищной аквакультуры тихоокеанских лососей.

В результате выпусков молоди кеты в 2020 г. и молоди горбуши в 2022 г. получено 13 тонн товарной рыбы: 11 тонн горбуши и 2 тонны кеты. По сообщениям рыбоводов села Тахтоямск, заводская кета не только обеспечило непосредственное изъятие рыбоводным хозяйством на ручье Безымянный, но и заметно увеличила подходы в смежной, имеющей общий выход в море, реке Тахтояма.

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