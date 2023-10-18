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Право на промысел крабов продали на торгах

Крабовые квоты 2.0 обрели первых владельцев

Росрыболовство опубликовало протоколы крабовых торгов, организованных 16 октября. Доли квот приобрели компании «Амуррыбпром», «Антей», «Владкраб», «Островной-Краб» и «Север», которые в сумме предложили за восемь лотов более 66 млрд рублей.

Второй этап крабовых аукционов стартовал 16 октября. На торги было выставлено восемь лотов крабовых квот, сгруппированных в три блока. По закону покупатель каждого лота обязан построить судно для промысла краба длиной не менее 50 метров.

Первый блок, в который вошли 100% квот на добычу краба-стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Камчатско-Курильской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье, Южно-Курильской зоне и Восточно-Сахалинской подзоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне, стал единственным, где итоговая цена значительно превысила стартовую. Как сообщает корреспондент Fishnews, победившая на торгах компания «Амуррыбпром» предложила за право добычи 3,1 млрд рублей при начальной цене лота 1,9 млрд рублей.

Второй блок включал четыре лота — по 25% квот на вылов краба-стригуна бэрди в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, краба-стригуна опилио в тех же районах и синего краба в Западно-Беринговоморской зоне. Во всех четырех случаях начальная цена была повышена всего на один шаг — с 9,9 млрд рублей до 10,4 млрд рублей. Лоты приобрели компании «Владкраб», «Островной-Краб», «Антей» и «Север».

Аналогичным образом проходили торги и по последнему блоку, сформированному из трех лотов по 33,333% квот на вылов краба-стригуна опилио, синего краба, равношипого краба в Западно-Камчатской подзоне и краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне . Со стартового уровня в 6,8 млрд рублей цена увеличилась на минимально допустимое значение — до 7,2 млрд. рублей. Среди победителей вновь оказались компании «Владкраб», «Север» и «Островной-Краб».

По еще одному лоту, который включает 100% квоты равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне, центральной части Охотского моря, Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах, торги не проводились. Поскольку на аукцион была подана только одна заявка, предполагается, что договор будет заключен с этим заявителем — компанией «Калан» — по начальной цене, которая составляет почти 5,7 млрд рублей.

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