Крабовые аукционы собрали заявки

С 16 октября стартуют электронные торги по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях. По итогам сбора заявок процедура аукциона должна пройти по 24 лотам из 27 - в новость внесено дополнение.

Электронные торги по продаже долей крабовых квот будут проводиться с 16 по 18 октября на площадке Российского аукционного дома. На продажу было выставлено 27 наборов долей квот — все для промысла в Дальневосточном бассейне.

Сбор заявок на участие осуществлялся до 11 октября. По информации Fishnews, заявки поступили на все лоты.

Электронная платформа показывает, что аукцион по двум лотам — № 11 и 12 — не состоялся. Эти позиции должны были торговаться 17 октября. Наборы включают доли квот вылова стригуна опилио, камчатского и синего крабов в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах — по 5,555% доля каждого промыслового объекта.

Из правил торгов следует, что по этим лотам поступило только по одной заявке — в этом случае договор заключается с единственным заявителем по начальной цене. Приобретатели долей квот должны построить крупные логистические комплексы.

Всего по результатам нового крабового аукциона предполагается строительство 23 промысловых судов, трех крупных логистических комплексов и одного малого.

Дополнение: По лоту № 2, по информации в системе, аукцион также не состоялся. Этот набор включает 100% долю квоты равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне, центральной части Охотского моря, Южно-Курильской зоне и Северо-Курильской зоне. Таким образом, получается, что здесь договор также будет заключаться с единственным участником.



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