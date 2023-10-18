Поморье развивает собственную аквакультуру

Аквафермеры Архангельской области за три квартала текущего годы вырастили 294 тонны рыб и рыбопосадочного материала. Вся продукция реализуется исключительно на внутреннем рынке региона.

Объем выращенной за три квартала продукции превысил плановые показатели на 24 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Всего в регионе работают восемь рыбоводных хозяйств. С начала года из областного бюджета предоставлено 4 млн рублей субсидий на приобретение оборудования для аквакультуры.

Для поддержки рыбоводов в 2022 г. на базе Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) был создан центр развития аквакультуры. Его основной задачей является разработка и производство рыбных кормов. В настоящее время проводятся испытания трех основных и двух стартовых видов кормов. На проектную мощность 500 тонн в год цех планирует выйти к 2025 г.

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