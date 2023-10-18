Донских рыбоводов готовы простимулировать рублем

Минсельхозпрод Ростовской области объявил отбор кандидатов на три вида субсидий в области аквакультуры. Это частичная компенсация расходов на приобретение рыбных кормов, на производство и реализацию продукции, а также на электроэнергию для подачи воды.

Заявки на все три отбора принимаются до 26 октября, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Срок проведения отбора — не более 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

Право на получение субсидии имеют организации или индивидуальные предприниматели, ведущие профильную деятельность и соответствующие критериям отбора. Результатом предоставления господдержки должен стать определенный объем произведенной продукции аквакультуры в отчетном финансовом году.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews