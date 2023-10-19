Аквакультурную статистику Приангарья пополнила форель

За январь-сентябрь 2023 г. хозяйства аквакультуры Иркутской области произвели 55 тонн товарной рыбы и 56 тонн посадочного материала. Основу «урожая» составляет форель.

Предприятия Приангарья к концу сентября вырастили 52 тонны товарной форели и три тонны осетра, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Иркутской области. Рыбоводы также производят посадочный материал — форель, пелядь, хариус и сазан. Всего в регионе функционирует 28 рыбоводных хозяйств.

В министерстве сельского хозяйства области также привели статистику продажи товарной рыбы жителям региона. За девять месяцев нынешнего года реализовано 43 тонны — это 41 тонна форели и две тонны осетра.

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