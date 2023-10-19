Европарламент проголосовал за ужесточение контроля за промыслом

Европейский парламент утвердил новые правила контроля рыболовства судами ЕС. Весь флот будет отслеживаться через спутники, а уловы — регистрироваться в электронном виде.

Теперь регламент должен быть одобрен Европейским советом и официально опубликован. После этого он вступит в силу в течение 20 дней, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Согласно новым правилам, все суда должны будут иметь на борту устройство спутникового слежения, что позволит национальным властям отслеживать и идентифицировать флот. Некоторые маломерные суда могут быть освобождены от этого обязательства до 2030 г., и у всех маломерных рыболовных плавсредств будет до четырех лет на адаптацию к новым требованиям.

Все суда ЕС без исключения должны будут регистрировать свои уловы в электронном виде. Это относится, в частности, к рыболовным журналам, декларациям о перегрузе и декларациям о выгрузке. Капитаны судов длиной менее 12 метров смогут заполнять и подавать упрощенную декларацию в конце промыслового дня. Обязанность декларировать уловы коснется и прогулочных судов, которые используются для спортивного или рекреационного промысла.

Еще одна новация — введение погрешности между расчетным и фактическим весом пойманной рыбы при выгрузке. Будет допускаться отклонение 10%.

Для того чтобы соблюдалась обязанность по выгрузке всего улова, суда ЕС длиной 18 метров и более должны будут в течение четырех лет после вступления правил в силу установить системы дистанционного электронного мониторинга, включая системы визуального наблюдения. Операторам предстоит хранить информацию по всей цепочке поставок — «от моря до тарелки».

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