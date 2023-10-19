Крымские акватории предоставляют под марикультуру

Четыре морских участка для осуществления индустриальной аквакультуры у побережья Республики Крым разыграют на аукционе. Заявки принимаются до 17 ноября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, три участка расположены в Черном море воль западного побережья полуострова, четвертый — в акватории бухты Татарской в Азовском море.

Площадь РВУ — от 31,4 га до 279,4 га, стартовые цены лотов — от 391 тыс. до 3,48 млн рублей. Торги предполагается провести 27 ноября в Ростове-на-Дону. Акватории предоставляются на 25 лет, на условиях совместного и обособленного водопользования.

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