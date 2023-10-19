Острову Врангеля ужесточили охранный режим

Минприроды утвердило положение о государственном природном заповеднике «Остров Врангеля», расположенном севернее Чукотки. В числе прочего под запрет попали аквакультура и рыболовство, за исключением любительской рыбалки — с рядом ограничений.

Соответствующий приказ Минприроды размещен на портале официального опубликования правовых актов. Напомним, что проект этого документа был выложен на портале regulation.gov.ru в октябре прошлого года. Ранее охранный статус заповедника «Остров Врангеля» был прописан в приказе Минприроды от 1 июля 2013 г. № 215.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый приказ ужесточает прежний режим охраны, вводя дополнительные ограничения. В том числе в границах заповедника запрещаются аквакультура и рыболовство. Исключение сделано для любительской рыбалки проживающих здесь сотрудников заповедника — для личного потребления (без права продажи) и при этом на специально выделенных участках.

Ранее осуществление аквакультуры и рыболовства не возбранялось, однако в случае промышленного лова требовалась согласование с заповедником по срокам и способам добычи.

Также новое положение включает ранее отсутствовавший запрет на проход и стоянку судов и иных плавсредств вне мест, специально предусмотренных заповедником.

Заповедник «Остров Врангеля» расположен на границе Чукотского и Восточно-Сибирского морей. ООПТ включает в себя острова Врангеля и Геральда, а также 12-мильную зону вокруг них, за исключением участка у южного побережья острова Врангеля.

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