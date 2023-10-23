В списке российских поставщиков в Китай — вновь прибавление

Главное таможенное управление Китая расширило список российских мощностей, с которых разрешена поставка рыбопродукции на рынок КНР. В перечень включено еще четыре объекта.

Всего в список российских предприятий и судов, имеющих право на поставки рыбных товаров в Китай, к настоящему времени включено 897 объектов, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, что сейчас идет подача заявок на продление регистрации в CIFER — китайской электронной системе для обеспечения поставок. За несколько недель число объектов, по которым заявления еще не поданы, сократилось с 300 до 17, рассказали в подведомственном Россельхознадзоре Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. К такому результату привела долгая и кропотливая работа НЦБРП совместно с дальневосточными теруправлениями Россельхознадзора, отраслевыми ассоциациями при поддержке СМИ, отметили в учреждении.

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