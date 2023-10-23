Таймырским озерам готовят программу реабилитации

Ученые ведут экологический мониторинг состояния Норило-Пясинской озерно-речной системы, пострадавшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 г. Это первый этап многолетних работ по снижению негативного воздействия нефтеразлива на водные объекты.

Специалисты Енисейского филиала Главрыбвода выполняют программу экологического контроля за влиянием хозяйственной деятельности предприятий на состояние водных биоресурсов и среду их обитания на территории Норильска (Красноярский край). Работа рассчитана на 2023-2025 гг., сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Ученые исследовали водотоки Норило-Пясинской озерно-речной системы: собрали пробы фитопланктона, зоопланктона и зообентоса для определения состояния кормовой базы рыб и определения качества воды. Изучены потенциальные места нереста рыб, определены источники и степень возможного негативного воздействия на водные биоресурсы.

Собранные данные проанализируют в лабораторных условиях. На их основе ученые определят комплекс мероприятий, необходимых для снижения негативного воздействия на водные объекты Норило-Пясинской озерно-речной системы.

Кроме того, в рамках мирового соглашения 2022 г. между НТЭК, ВНИРО и Енисейским теруправлением Росрыболовства ведутся научно-исследовательские работы по мониторингу состояния водных биоресурсов и среды их обитания. Задача — разработка научно обоснованных рекомендаций восполнения биоресурсов. Это первый этап многолетних работ, которые ВНИРО будет проводить до 2051 г.

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