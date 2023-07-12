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На Таймыре стартовала экспедиция Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые проверят, как живет таймырская рыба после нефтеразлива

На Таймыре стартовала экспедиция Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты исследуют состояние водных биоресурсов, пострадавших в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 г.

После появления информации о разливе нефтесодержащих веществ ученые ВНИРО при поддержке Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») оперативно начали широкий спектр многопрофильных ресурсных исследований. Оценивалась степень загрязнения Норило-Пясинской водной системы. На основе данных науки был определен объем ущерба, причиненного экологии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, сейчас научная группа в составе высококвалифицированных и опытных гидрохимиков, гидробиологов, экологов продолжает выполнение многолетней программы мониторинговых работ в этом районе.

«Таймырская экспедиция ВНИРО знаменует собой качественно новый этап рыбохозяйственных исследований российской Арктики, — прокомментировал директор института, доктор экономических наук Кирилл Колончин. — По своим масштабам и значению для развития отечественного арктического рыболовства она сравнима с экспедициями вековой давности, когда институты системы ВНИРО исследовали ресурсную базу Севера и Дальнего Востока».

География исследований в 2023 г. охватит озеро Пясино, реку Пясина и более мелкие водные объекты — Амбарную, Норильскую, Далдыкан, Агапу, Дудыпту и другие.

Главная цель отраслевой науки в этом направлении — экологическая реабилитация водных экосистем и разработка научно обоснованных рекомендаций по восстановлению их биопродуктивности, биоразнообразия и численности популяции ценных видов рыб. Планируется, что аналогичные работы специалисты ВНИРО будут регулярно проводить вплоть до 2051 г.

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  • На Таймыре стартовала экспедиция Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Специалисты исследуют состояние водных биоресурсов, пострадавших в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 г. Фото пресс-службы ВНИРО
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