Популяция рачков на Дальнем Востоке оказалась новым подвидом

Российские ученые открыли новый подвид веслоногого рачка, обитающего в водах Сахалина и Японии. Описанием занимался и специалист рыбохозяйственной науки.

Новый подвид описали ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии СахНИРО, к.б.н. Денис Заварзин и представители Зоологического института РАН д.б.н. Виктор Алексеев и к.б.н. Наталья Сухих. Совместная статья опубликована в журнале Zoologischer Anzeiger.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалинского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, раньше дальневосточного рачка идентифицировали как Eurytemora affinis — вид, широко распространенный в Евразии и Америке.

Однако исследования российских морфологов и генетиков показали, что на Сахалине и Хоккайдо обитает рачок, относящийся к каспийскому виду (Eurytemora caspica Sukhikh & Alekseev, 2013), который морфологически сложно отличить от Eurytemora affinis.

Новый подвид назвали Eurytemora caspica tethysiana в честь родины этих ракообразных — океана Тэтис, существовавшего в эпоху мезозоя.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews