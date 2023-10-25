Рыбакам Ямала предлагают приобрести права на промысел ценных объектов

В Ямало-Ненецком автономном округе на аукцион выставлены 25 долей квот на промышленное освоение ценных видов рыб во внутренних водных объектах. Заявки принимаются до 27 ноября.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагаются 8 долей квот вылова пеляди, 9 долей чира, 5 долей сига-пыжьяна и 2 доли арктического омуля (все — в реках), а также доля пеляди в озерах.

Физические объемы долей в 2023 г. составляют от 0,04 тонны до 24,8 тонны, стартовые цены — от 800 рублей до 328 тыс. рублей. Торги предполагается провести в Тюмени 7 декабря. Доли квот закрепят на срок до 31 декабря 2033 г.

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