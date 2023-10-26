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Глава ФТС Руслан ДАВЫДОВ рассказал о работе ведомства на совещании у Владимира ПУТИНА. Фото пресс-службы президента

Глава ФТС рассказал о борьбе с контрабандой природных ресурсов

Врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на совещании у президента доложил о работе и перспективных задачах ведомства. Особое внимание, по словам главы ФТС, уделяется законности в сфере операций с природными ресурсами Дальнего Востока.

На совещании у главы государства врио руководителя ФТС Руслан Давыдов доложил об основных результатах работы ведомства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. Особое внимание, по словам главы таможенной службы, уделяется наращиванию внешнеторгового оборота и новой логистике.

Отдельно Руслан Давыдов остановился на цифровизации в таможенной сфере. Так, по словам врио руководителя ФТС, активно развивается возможность полностью автоматического принятия решений о выпуске товаров без участия таможенного инспектора. С 20 октября возможность применения автовыпуска распространена на компании среднего уровня риска. Это самая многочисленная категория участников внешнеэкономической деятельности, сообщил Руслан Давыдов.

Одной из ключевых тем доклада стала и работа на Дальнем Востоке. Глава ведомства подчеркнул, что особое внимание уделяется декриминализации околотаможенной сферы в Дальневосточном федеральном округе. При этом, рассказал врио руководителя ФТС, межведомственные усилия направлены на борьбу с нелегальным вывозом природных ресурсов.

«Реализуем согласованный с ФСБ России комплексный план оперативно-разыскных мероприятий по противодействию незаконному вывозу водно-биологических ресурсов, контрабанде леса и лесоматериалов, а также уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров народного потребления и автомобилей», — заявил Руслан Давыдов.

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