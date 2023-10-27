На Курилах поймали редчайшую в наших широтах рыбу

Индо-тихоокеанский парусник (Istiophorus platypterus) попал в рыбацкие сети на Кунашире. По данным ученых, это второй зафиксированный случай вылова такой рыбы в наших водах, первый факт имел место в начале XX века в заливе Петра Великого.

По результатам исследования, проведенного ведущим научным сотрудником Сахалинского филиала ВНИРО Юрием Полтевым, выполнено полное научное описание находки, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Парусник был передан краеведу — заведующему естественно-научным отделом Сахалинского областного краеведческого музея Геннадию Матюшкову — для изготовления чучела.

Ученые обращаются с просьбой к промысловикам и рыбакам-любителям, ко всем, кому небезразлична природа: в случае вылова или обнаружения неизвестных или редко встречающихся рыб, по возможности, передать информацию об этом во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

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