Китай заявил о приоритетах в рыболовстве

Информационное бюро Госсовета Китая представило «Белую книгу» в рыбной отрасли — доклад, посвященный океаническому рыболовству страны. КНР продолжит сотрудничать с остальным миром на принципах взаимного уважения для устойчивого использования морских ресурсов, говорится в документе.

В «Белой книге» основное внимание уделено семи аспектам китайского океанического рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы прессы КНР. Это высококачественное развитие, координация в сохранении ресурсов и их устойчивое использование, выполнению обязательств в качестве государства флага, строгое регулирование отрасли, усиление научной и технической поддержки рыболовства, обеспечение безопасности и расширение международного сотрудничества.

В докладе указывается на рост продукции китайской аквакультуры до 52,2 млн тонн в 2020 г. — почти 40% от мирового производства, что свидетельствует, по мнению авторов «Белой книги», о лидерстве Китая в этой области.

Подчеркивается стремление КНР укреплять охрану рыбных ресурсов и управление морскими экосистемами. Также авторы «Белой книги» заявили о пристальном внимании руководства страны к проблемам изменения климата и сохранения биоразнообразия.

С этой целью, говорится в докладе, оптимизируется структура промышленности, оказывается содействие модернизации отрасли, строго контролируются масштабы развития рыболовства, ведется борьба с незаконным промыслом.

Отмечено участие Китая в научных исследованиях рыбных ресурсов в открытом море и исследовательских инициативах региональных рыбохозяйственных организаций, а также постепенная модернизация рыболовецких судов и их оборудования.

Авторы доклада подчеркнули, что на пороге нового этапа исторического развития Китай продолжит сотрудничать с остальным миром на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды для охраны и устойчивого использования моря и его ресурсов и защиты морского биоразнообразия. Это должно внести дальнейший вклад в реализацию повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г.

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