Калининградские промысловики прибавили в конвенционных районах

За январь-сентябрь в исключительных экономзонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана флот Калининградской области освоил 133,86 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 4% выше вылова за аналогичный период 2022 г.

Вылов скумбрии вырос по сравнению с прошлогодним на 10% и достиг 58,9 тыс. тонн. Путассу добыто на 9% больше (46,6 тыс. тонн), пикши — на 24% (581 тонна). Уловы сайды выросли в четыре раза — до 207 тонн.

Суммарный вылов водных биоресурсов в Баренцевом море составил 6,3 тыс. тонн — в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2022 г. В открытой части Норвежского моря (район регулирования НЕАФК) поймано 58,9 тыс. тонн (+12%). В подрайоне Рейкьянес (район регулирования НЕАФК) — 32 тыс. тонн (+37%). В подрайоне Гренландского моря (архипелаг Шпицберген) — 1,9 тыс. тонн (увеличение в два раза).

Основные объекты промысла — скумбрия, путассу, мойва, окунь-клювач и треска, сообщили Fishnews в пресс-службе областного агентства по рыболовству.

Калининградские промысловики в этом году почти полностью освоили выделенную квоту на добычу мойвы в Баренцевом море, выловив 5,6 тыс. тонн. Квоты вылова окуня-клювача выбраны на 96% в районе регулирования НЕАФК (12,6 тыс. тонн) и на 93% — в Баренцевом море (5,3 тыс. тонн).

Планируется, что в 2023 г. вылов водных биоресурсов сохранится на уровне прошлого года — 158,6 тыс. тонн.

«Несмотря на действующие санкции, наложенные на российские рыбодобывающие компании, калининградские рыбаки продолжают обеспечивать внутренние потребности страны в рыбных ресурсах, поддерживая экономический рост региона», — отметили в агентстве.

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