Рыбакам подготовили участки на водохранилищах Прикамья

В Пермском крае на конкурс выставлены 12 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 21 ноября — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатором торгов выступает краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, 10 рыболовных участков расположены на Камском водохранилище в Юсьвинском, Добрянском, Чусовском, Кунгурском и Пермском муниципальных округах, а также в муниципальном округе «Город Березники». Площадь РЛУ — от 320 га до 2843 га. Стартовые цены лотов — от 48,8 тыс. до 433,3 тыс. рублей.

Оставшиеся два участка находятся на Воткинском и Широковском водохранилищах. Размер акваторий — 2100 га и 1022 га, начальная стоимость — 320 тыс. и 155,8 тыс. рублей соответственно.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений планируется в Перми. С победителями заключат договоры сроком действия до 31 декабря 2033 г.

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