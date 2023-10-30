Экспортерам продлили переходный период на новую платформу

Россельхознадзор объявил о продлении до 15 ноября срока, который отводится на переход предприятий к платформе «Мой экспорт» — для получения разрешений на вывоз подконтрольной ветнадзору продукции.

Переходный период для переадресации пользователей из ФГИС «ВетИС» на платформу Российского экспортного центра (РЭЦ) «Мой экспорт» для выдачи разрешений на вывоз подконтрольной ветеринарному надзору продукции продлен до 15 ноября. «В настоящий момент на платформе «Мой экспорт» разрабатывается ролевая модель, которая позволит руководителю организации наделить своих сотрудников полномочиями на конкретные действия при запросе разрешения на вывоз», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

С 15 ноября подача заявлений в электронной форме на выдачу разрешения на вывоз будет осуществляться через сервис, реализованный РЭЦ совместно с Россельхознадзором на платформе «Мой экспорт». В ведомстве отметили, что платформа позволяет подать заявление на оформление экспортного ветеринарного сертификата. При этом у экспортеров остается возможность направить такое заявление на бумажном носителе в территориальное управление Россельхознадзора.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews