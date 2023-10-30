Представительства Приморья появятся в Китае

В ноябре представительство Приморского края должно появиться в китайском Харбине. Также в этом году начнет работу аналогичная структура в Даляне, сообщили краевые власти.

Приморский край готовится к открытию своего представительства в столице приграничной китайской провинции Хэйлунцзян — городе Харбине. Оно начнет работать уже в ноябре. Об этом накануне заявил губернатор Олег Кожемяко.

«Мы начнем с Харбина. Это наш ближайший сосед. Для нас очень важно иметь там свое представительство, своего представителя. Он будет работать при торгпредстве, государственной структуре, и выполнять функции, связанные с продвижением наших товаров», – уточнил глава региона.

Среди сфер для активного сотрудничества между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян он назвал в том числе рыбную промышленность, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Помочь в продвижении взаимных инвестиций и товаров экспорта и импорта должно и открытие в этом году представительства Приморского края в Даляне (провинция Ляонин).

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