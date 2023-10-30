На Алтае собрали материалы для оценки промысловых запасов артемии

В Алтайском крае завершились экспедиции отраслевой науки на соленые озера для изучения состояния популяции рачка артемии. Собранная информация ляжет в основу прогнозов вылова ценного промыслового объекта.

С 25 сентября по 4 октября сотрудники Алтайского филиала ВНИРО выполнили заключительные исследования на 27 гипергалинных озерах в шести административных районах и одном городском округе. Также проведены рекогносцировочные исследования потенциальных для промысла озер, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Целью работ стало определение условий и сроков окончания периода вегетации рачка артемии, оценка продукционных и численных показателей завершающей генерации, оценка численности донных цист и их выклева перед зимним периодом. Также усилия ученых были направлены на то, чтобы оценить условия формирования промысловых скоплений артемии на стадии цист.

Обработанные данные будут использованы для анализа распределения, численности и воспроизводства водных биоресурсов, а также среды их обитания в 2023 г. Кроме того, они станут основой материалов прогноза вылова водных биоресурсов на 2025 г.

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