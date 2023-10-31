Во Владивостоке попытаются получить потомство от трепангов-альбиносов

Во владивостокском Центре морской биологии поселился уже второй трепанг-альбинос. Ученые надеются получить и развести потомство пары.

«В нашей Аквариальной вчера поселился крайне редко встречающийся в природе трепанг-альбинос. Это уже вторая за этот год особь снежно-белого трепанга, который теперь будет жить в нашем Центре», — сообщает телеграм-канал Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского.

Три года этот трепанг обитал под пирсом на морской экспериментальной станции Тихоокеанского океанологического института на острове Попова вблизи Владивостока. Ученые надеются, что им удастся получить и развести в своих аквариумах потомство белого трепанга, передает корреспондент Fishnews.

«Это — раздельнополые животные, то есть у них есть и мамы, и папы. А вот понять, кто есть кто из уже двоих особей, пока не получится, так как трепанги абсолютно внешне никак не различаются по полу. Дадим нашему новому питомцу время на акклиматизацию. А вот что может из этого получиться, это мы узнаем, возможно, уже к следующему лету», — рассказали в научном центре.

Отмечается, что для успешного размножения в контролируемых условиях важно взять половые продукты достаточно зрелых производителей и создать им комфортные условия.

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