Ученые собрали данные по крабам Западной Камчатки

Специалисты ВНИРО провели исследования в Западно-Камчатской подзоне — важнейшем районе добычи камчатского и синего крабов. Собранные данные будут использованы для подготовки прогнозов промысла.

Работы проводились с августа по сентябрь нынешнего года на борту НИС «Зодиак». В исследованиях участвовали ученые центрального института, Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО.

В ходе учетной съемки вероятность обнаружения в ловушках особей синего краба составила 88%. Встречаемость представителей других видов распределена следующим образом: камчатский краб — 59%, краб-стригун опилио — 31%, краб-стригун бэрди — 15%, равношипый краб — 9%, гибридные особи — 7%, колючий краб — 4%, волосатые крабы — 4%.

Основные скопления синего краба специалисты обнаружили в прибрежных районах, прилегающих к заливу Шелихова, на широком диапазоне глубин. По итогам ловушечной съемки камчатский краб был отмечен только на восточном участке залива Шелихова, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Стригун опилио зафиксирован в различном диапазоне глубин.

Как отметили в филиале, наиболее благоприятным для воспроизводства размерным, половым составом и абсолютным количеством отличаются группировки камчатского и синего крабов, а также опилио. Общий характер распределения и концентраций исследованных видов крабов соответствует среднемноголетнему.

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