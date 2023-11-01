Российский крабовый фестиваль осветили в китайских СМИ

Первый фестиваль российского краба, прошедший в Шанхае, получил положительную оценку в китайских средствах массовой информации. Подобные мероприятия предполагается в дальнейшем проводить и в других крупных городах Китая.

Фестиваль проходил с 20 по 22 октября. Его организовали российские добытчики — ГК «Антей», «Сигма Марин», «Русский краб» — совместно с китайским партнером «Мастерс Краб», сообщает корреспондент Fishnews. Мероприятие по продвижению российского краба получило одобрительную оценку в китайских СМИ и у городских властей.

Так, правительство Шанхая в своем пресс-релизе отмечает, что в мероприятии, проходившем на ночном рынке Финансового центра Бунд в центре города, приняли участие десятки смежных предприятий и сотни кулинарных критиков и местных жителей.

По данным правительства, на октябрь этого года общий объем продаж живых камчатских крабов в Китае составил 12 тыс. тонн, что на 25% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Предполагается, что объем китайского импорта живых камчатских крабов увеличится с 12 тыс. тонн в 2022 г. до 18 тыс. тонн в 2023 г.

Китайское информагентство «Восток» опубликовало красочный фоторепортаж с фестиваля. Со ссылкой на российских организаторов праздника, информагентство сообщает, что в будущем такие мероприятия планируется проводить и в других крупных китайских городах для популяризации российского камчатского краба и краба-стригуна опилио.

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