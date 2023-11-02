Дело об осетровой рыбалке с большим ущербом расследуют в Омской области

В Омской области двух местных жителей подозревают в нелегальной добыче осетровых. По данным правоохранителей, причиненный ущерб составил более 11,7 млн рублей.

Мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ), рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

По версии следствия, в октябре двое братьев добыли запрещенной сетью 23 осетра и 174 стерляди на реке Иртыш. Подозреваемых задержали сотрудники полиции. Улов был изъят. Проводятся следственные действия.

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