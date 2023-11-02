Пограничники спасли двух дагестанских рыбаков

В северной части Каспийского моря сотрудники пограничного управления провели успешную операцию по поиску и спасению двух рыбаков, с которыми не было связи трое суток.

Экипаж пограничного сторожевого корабля получил сообщение о трехсуточном отсутствии связи с двумя гражданами на маломерном судне в северной части Каспия. Мужчины занимались промышленным рыболовством в морской акватории у берегов Дагестана, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

В результате поиска пропавшее судно с рыбаками обнаружили в 40 километрах южнее острова Чистая Банка. Мужчин подняли на борт и доставили в ближайший населенный пункт Лиманского района Астраханской области. От предложенной первой помощи граждане отказались, поблагодарив пограничников за спасение. Они сообщили, что двигатель плавсредства сломался, после чего лодку отнесло от побережья в море.

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